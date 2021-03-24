Охотничий костюм Путина оценили в 150 тысяч рублей

Охотничий костюм из дубленочного меха, аналогичный тому, в котором президент РФ Владимир Путин отдыхал в тайге, можно сшить на заказ за 150 тысяч рублей. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщила директор Санкт-Петербургской Мастерской кожи и меха Евгения Морозова.

Источник: пресс-служба Кремля

Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Путина в тайге. Глава государства и министр обороны РФ Сергей Шойгу были одеты в одинаковые костюмы из овчины.

Москва, Светлана Антонова

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