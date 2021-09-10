В Кремле оценили слова Зеленского про войну с Россией

Власти России не готовы предаваться апокалиптическим рассуждениям, подобно президенту Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление украинского лидера Владимира Зеленского представитель Кремля ответил коротко.

«Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек расценил слова Зеленского как способ напугать Европу. По его мнению, Киев пытается получить дополнительные средства под предлогом глобального конфликта.

Как сообщал «Новый День», украинский лидер утвердительно ответил на вопрос, возможна ли полномасштабная война между Россией и Украиной. По мнению Зеленского, подобные действия станут «большой ошибкой для России».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.09.21

Косовские террористы возмущены открытием архивов Армии Освобождения Косово. / Зеленский допустил полномасштабную войну с Россией. / Рынки, свинокомплекс, общественный фонд: кто спонсирует кандидатов в заксо. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»