Кремль сожалеет о решении Европарламента по России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сожалеет о принятом Европарламентом решении и нежелании решать существующие проблемы. Он надеется, что не все страны ЕС воспримут как руководство к действию доклад об ужесточении политики в отношении России.

«К великому сожалению, там не идет речи о необходимости налаживания диалога, решения существующих проблем и разногласий. Единственное, на что можно сделать скидку, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер», цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Европарламент 494 голосами «за» одобрил доклад с призывом ужесточить политику в отношении России и приготовиться не признавать избранный 19 сентября парламент в случае нарушений. Автор доклада обвинил Россию в попытке внести раздор между странами ЕС и попросил активнее продвигать меры безопасности.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.09.21

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