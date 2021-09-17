Путин назвал переболевших Covid-19 в своем окружении

Сотрудники некоторых служб Кремля заразились коронавирусом, потому что не сделали повторную прививку. Результатом из забывчивости стал уход на самоизоляцию главы государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Некоторые коллеги из протокола, службы безопасности, из пресс-службы вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны защищать, и вот результат – приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции», – цитирует президента его пресс-служба.

Во время беседы с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по видеосвязи Путин призвал россиян вовремя ставить повторную прививку от Covid-19.

В связи с изоляцией президент будет участвовать на выборах в Госдуму с помощью дистанционного электронного голосования. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не уточнил дату, когда Путин сделает свой выбор, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, 14 сентября Владимир Путин объявил о самоизоляции в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в его окружении.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.09.21

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