Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу

В Страсбурге российской делегации в ПАСЕ запретили свободное перемещение по городу. Это связано с тем, что в Евросоюзе не признают вакцинацию российским препаратом «Спутником V». Этот препарат до их пор не получил одобрения от европейского регулятора.

Сегодня в Страсбурге открывается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Российская делегация получила предписание, в котором говорится, что поскольку россияне не привиты одобренными в ЕС вакцинами и прибыли из «красной зоны, то могут передвигаться только из отеля в здание ПАСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена делегации Совфеда Владимира Круглого.

Сенатор отметил, что делегация Турции, также прибывшая из «красной зоны», но привитая вакциной Pfizer, может перемещаться свободно. То же самое правило действует и в отношении украинской делегации. «Как-то это все выглядит не очень», – сказал Круглый.

Политик также выразил недоумение из-за того, что ВОЗ затягивает с регистрацией российской вакцины, назвав этот факт «дискриминационным моментом».

Позже источник ТАСС в российском парламенте сообщил, что делегация РФ будет участвовать в сессии ПАСЕ дистанционно.

Напомним, 15 сентября ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V» до новой инспекции одного из заводов-производителей. Как отметил замглавы Панамериканской организации здравоохранения (РАНО) Жарбас Барбоса, «производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства».

Ранее глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявляла, что европейскому регулятору требуются дополнительные данные по «Спутнику V».

Минпромторг России сообщал в июне, что делегация ВОЗ проверила четыре из семи площадок по производству «Спутника V», опубликовав замечания по работе одной из них. В ведомстве отметили, что проводят работу по устранению замечаний.

Москва, Наталья Петрова

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