Кремль оценил последствия новых санкций США

Введение США новых санкций против России является «наихудшим сценарием» развития отношений двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такой бы шаг Вашингтон перечеркнул бы дух двусторонней встречи лидеров двух стран, которая прошла в июне в Женеве.

«Конечно же, это наихудший сценарий развития наших отношений. Это существенно перечеркнуло бы «дух Женевы» и даже те скромные надежды на налаживание, восстановление какого-то диалога субстантивного, который появился после Женевы», – цитирует пресс-атташе Кремля РИА «Новости».

Как отметил Песков, законопроекту предстоит пройти несколько стадий расс. После чего его судьбу будет решать администрация США – прислушается ли она к рекомендациям конгрессменов или отклонит.

Ранее Палата представителей США утвердила оборонный бюджет объемом около 780 млрд долларов с расширенными санкциями против России. Теперь документ должны рассмотреть сенаторы, затем он попадет на подпись президенту Джо Байдену.

Вашингтон хочет ввести в отношении 35 высокопоставленных лиц России, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Под санкции могут попасть премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также ряд бизнесменов.

Также в законопроекте есть пункты о санкциях в отношении российского суверенного долга и ограничительные меры против газопровода «Северный поток-2».

Москва, Наталья Петрова

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