Палата представителей конгресса США одобрила новые антироссийские санкции

Палата представителей США приняла оборонный бюджет объемом около 780 млрд долларов с расширенными санкциями против России. Теперь документ должны рассмотреть сенаторы, затем он попадет на подпись президенту Джо Байдену.

За принятие бюджета проголосовали 316 депутатов, 113 высказались против. В документ включили и возможное введение ограничительных мер в отношении России. Так там есть пункты о санкциях в отношении российского суверенного долга, против целого списка официальных лиц, а также направленные против газопровода «Северный поток – 2».

Законопроект в скором времени попадет на рассмотрение в сенат, а затем его подпишет Байден. В течение 15 дней после того, как инициатива станет законом, санкции могут быть применены.

Напомним, новые ограничительные меры США хотят ввести в отношении 35 россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Под санкции могут попасть премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.

Ранее МИД РФ предостерег американские власти от необдуманного шага. «Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения», – заявила Захарова в своем комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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