Опять Россия виновата: Евросоюз увидел «руку Москвы» в кризисе на границе в Белоруссией

Депутаты Европейского парламента заявили, что Россия разделяет ответственность за «гибридные действия» властей Белоруссии против ЕС, включая миграционный кризис на границах с Евросоюзом. Об этом говорится в проекте резолюции по ситуации в Белоруссии.

«Европарламент вновь заявляет о необходимости незамедлительно разоблачить поддержку, которую оказывает Россия жестоким действиям [президента Белоруссии Александра] Лукашенко против народа Белоруссии, а также ее причастность к гибридным действиям режима Лукашенко против Евросоюза, включая использование мигрантов в политических целях», – сказано в документе (цитата по РИА «Новости»). Европейские депутаты «возлагают на Кремль ответственность за такие действия», – подчеркивается в проекте резолюции.

Как ожидается, что документ будет принят сегодня по итогам пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Резолюции Европейского парламента по международным проблемам носят декларативный, а не обязательный характер, но другие институты ЕС должны прислушиваться к мнению депутатов.

Польша и Литва обвиняют Белоруссию в миграционном кризисе на границах. Варшава настаивает на том, что мигрантов в Польшу переправляет Лукашенко и КГБ с целью «гибридной войны» с ЕС, объявившей санкции в отношении официальных властей Минска. Минск отвергает обвинения, заявляя, что Польша и Литва силой выдворяют нелегальных мигрантов на белорусскую территорию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах Москву не касается. «Россия здесь ни при чем», – подчеркнул он.

Брюссель, Наталья Петрова

Брюссель. Другие новости 07.10.21

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