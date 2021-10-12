Лавров отказался воспринимать всерьез обвинения Sun

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не воспринимает серьезно обвинения газеты Sun о краже российскими учеными формулы вакцины AstraZeneca. Дипломат заявил, что не удивлен новым выпадом в сторону России.

«Я уже ничему не удивляюсь. Не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения», – цитирует министра РИА «Новости».

Лавров напомнил об эффективности российских вакцин. После их применения у граждан не было побочных эффектов, которые обнаружили у препарата AstraZeneca.

«Помню, было много случаев, когда AstraZeneca давала побочные негативные результаты – тромбозы и так далее. Ни единого случая подобного со «Спутником» не происходило. Думаю, все, кто заинтересован, сделают выводы для себя сами», – заявил Лавров.

Напомним, Sun обвинила Россию в краже формулы вакцины от коронавируса и заявила, что разработчики «Спутника V» основывались на препарате AstraZeneca.

Российский фонд прямых инвестиций назвал статью «фейком и вопиющей ложью».

Ранее Сергей Лавров назвал политическим вопрос одобрения российских вакцин от Covid-19 Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по медпрепаратам. «Спутник V» используется более чем в 70 странах, а ВОЗ приостановила процедуру регистрации препарата из России.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.10.21

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