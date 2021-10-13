Глава Белгорода ушел в отставку из-за «кончившегося завода»

Белгородский горсовет одобрил отставку главы городской администрации Юрия Галдуна. Бывший мэр пояснил, что у него закончился «завод» для дальнейшей работы.

«Сегодня Горсовет согласовал мое увольнение… Это как у механических часов – кончился завод. А ключ я где-то потерял. Занимать такую должность без «огонька» внутри недопустимо по отношению к людям», – пояснил свое отставку Галдун на странице в соцсети.

Экс-глава Белгорода поблагодарил бывших коллег за интересную и плодотворную совместную работу, а жителей города – за поддержку.

Галдун признался, что трижды задумывался об уходе с поста, но губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не поддерживал его решение.

Временно исполнять обязанности главы Белгорода будет первый заместитель Галдуна – Олег Медведев. В горсовете отметили, что нового главу городской администрации определит конкурс.

Напомним, Юрий Галдун в марте 2019 года вступал в должность под марш из фантастической киноэпопеи «Звездные войны». Видео с принятия мэром присяги быстро распространилось в соцсетях и вызвало бурные обсуждения.

Белгород, Наталья Рязанова

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