Россия просит ООН решить проблему с визами США для дипломатов

Россия обратилась в ООН с просьбой решить проблему с выдачей американских виз российским дипломатам. Об этом заявил представитель РФ в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН Сергей Леонидченко.

«Наша делегация на протяжении более четырех лет сталкивается с проблемами, вызванными ненадлежащим исполнением государством пребывания своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях», – сказал дипломат на заседании комитета, который занимается рассмотрением правовых вопросов.

Вашингтон отказывает во въездных визах как для сотрудников постпредства России при ООН, так и для делегатов из Москвы, передает РИА «Новости». «Проблемы с визами и транспортными ограничениями затрагивают не только российских дипломатов, но и сотрудников Секретариата из числа граждан России. Некоторые из них, успешно прошедшие конкурс на замещение должностей международных служащих, годами не могут въехать в США и приступить к работе. Это фактически равносильно объявлению их «нежелательными лицами», – отметил представитель.

Леонидченко также напомнил о коллективной высылке 2017 году, когда Вашингтон нарушил положения Соглашения о Центральных учреждениях, аннулировав визы целой группы сотрудников постпредства России, аккредитованных при ООН, а не при США.

По словам дипломата, систематический и демонстративный характер нарушений прямо указывает на то, что Вашингтон не собирается выправлять ситуацию. Леонидченко подчеркнул, что Москва «на четвертом году бесплодных дискуссий» должна переходить к действиям и обратиться к генсеку, так как «разговоры явно затянулись».

Вашингтон, Зоя Осколкова

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