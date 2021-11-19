Конгрессу США предложили не признавать Путина президентом России

В палату представителей конгресса США внесено предложение не признавать Владимира Путина президентом России, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Авторами инициативы стали конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон. По их мнению, поправки в Конституцию России, утвержденные в 2020 году, были приняты с нарушением законодательства и идут вразрез с международными обязательствами РФ.

«Любая попытка президента Владимира Путина занять должность после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов», – говорится в документе (цитата по РИА «Новости»).

В случае принятия резолюции, она будет носить рекомендательный характер.

На инициативу конгрессменов отреагировал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном – ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде», – написал он в своем Facebook.

Ранее Москва назвала грубым вмешательством во внутренние дела страны обсуждение американскими политиками вопроса о возможном участии Путина в следующих выборах президента.

Напомним, в сентябре этого года Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что пока не знает, будет ли занимать президентский пост после 2024 года. «Надо дожить до этого спокойно», – сказал он. Так глава государства ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2024 году.

Вашингтон, Наталья Петрова

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