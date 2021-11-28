Президент Чехии назначил Петра Фиалу главой нового правительства

Петр Фиала стал новым премьер-министром Чехии. Он уже предложил президенту страны Милошу Земану свои предложения по составу кабинета министров, передает «Интерфакс».

Церемония назначения Фиалы прошла в президентском замке Ланы 28 ноября. Врачи выявили у Земана коронавирус, и в зале соблюдали строгие санитарные меры: зал был разделен стеклянной стеной для исключения риска заражения для участников.

Чешские власти пока не уточнили сроки назначения кабинета министров. Фиала представил Земану предполагаемый состав и заявил, что его правительство уже готово бороться с пандемией и энергетическим кризисом.

Напомним, с 25 ноября в Чехии объявлен режим ЧС из-за сложной ситуации с заболеваемостью Covid-19. Уходящий в отставку премьер-министр страны Андрей Бабиш ввел чрезвычайное положение на 30 дней, в течение которых власти могут ограничивать передвижение граждан, закрывать часть магазинов и учебных заведений.

Прага, Наталья Рязанова

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