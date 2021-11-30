В Совфеде пригрозили зеркальными мерами на высылку российских дипломатов из США

США в одностороннем порядке установили срок пребывания российских дипломатов и теперь фактически выдворяют их из страны, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов. В Совете Федерации РФ предупредили о зеркальном ответе на действия американской стороны в отношении работников дипмиссии.

Антонов обвинил Госдеп США в лукавстве и напомнил, что правила пребывания американское внешнеполитическое ведомство устанавливало без мнения МИД РФ.

«Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот», – цитирует заявление дипломата РИА «Новости».

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что американская сторона нарушает договоренности относительно числа сотрудников дипмиссий. По его словам, в условиях фактического выдворения россиян Москва не может воспользоваться прежними соглашениями.

«Американцы достаточно большую группу наших дипломатов вынуждают покинуть территорию Штатов. Создаются условия, при которых мы не можем воспользоваться уже оговоренными количественными параметрами, и в этом плане США, конечно, нарушают установленные договоренности», – сказал политик в беседе с «Лентой.ру».

Вместо этого Россия может и ответит аналогичными решениями относительно сотрудников американской дипмиссии, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он предупредил, что ситуация с дипломатами работает на ухудшение двусторонних отношений и может завести их в тупик.

«Меры будут зеркальными, тут нет вопросов», – пояснил Джабаров .

Напомним, 29 ноября МИД США призвал не рассматривать выезд более 50 российских дипломатов из Америки в январе 2022 года как высылку или карательную меру. Госдеп заявил, что сроки работы сотрудников дипмиссий устанавливал российский МИД, и стороны предъявляют друг к другу равные требования.

Российская сторона не согласилась с подобным освещением ситуации, назвав отъезд 27 дипломатов фактической высылкой. Им придется покинуть США 30 января 2022 года. При этом, 3 ноября Россия пригласила дополнительных дипломатов из США в Москву для нормализации работы посольства и оказания консульских услуг.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»