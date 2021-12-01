Россия готова выслать две группы американских дипломатов

Россия вышлет сотрудников американской дипмиссии, которые провели в стране более трех лет. Дипломаты должны покинуть Россию к 31 января 2022 года, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Вторую группу дипломатов отправят домой, если США не изменит отношение к сотрудникам российского МИД.

«Если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, до первого июля следующего года из России еще уедут американские работники в общем количестве, соразмерном объявленной госдепартаментом цифре россиян», – сказала Захарова на брифинге.

Представитель МИД РФ добавила, что поведение США не вписывается в дипломатические нормы, а каждое государство имеет право определять время работы своих дипломатов за границей.

Накануне о зеркальных мерах к США предупредили в Совфеде. Америка заявила о выезде из страны группы дипломатов из России в связи с окончанием трехлетнего срока работы. 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же уедут из страны 30 июня.

Госдеп назвал установленный срок инициативой российской стороны. Посол России в Штатах Анатолий Антонов опроверг это сообщение и обвинил Штаты в введении в заблуждение местной и мировой общественности.

Москва, Наталья Рязанова

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