Дипломаты назвали безответственным предложение нанести ядерный удар по России

Посольство РФ в США считает необдуманным заявление американского сенатора о возможном применении ядерного оружия против России. Российские дипломаты посоветовали политику перечитать недавнее совместное заявление президентов России и США о недопустимости ядерной войны.

Ранее интервью телеканалу Fox News сенатор-республиканец Роджер Уикер дал совет президенту США Джо Байдену по поводу реакции на ситуацию вокруг Украины. Политик призвал не исключать возможность превентивного ядерного удара по России в случае обострения обстановки на российско-украинской границе.

«Подобные высказывания – безответственны. Советуем внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», – говорится в заявлении российского посольства на официальной странице в Facebook.

В конце ноября разведчик в отставке Ребекка Коффлер предупредила США о катастрофических потерях в случае военных действий с Россией. По ее мнению, Москва в целях самообороны может нанести превентивные космический и кибернетический удары по территории США.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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