«Такую войну выиграть невозможно»: в США предрекли катастрофу в случае столкновения с Россией

США в случае гипотетической войны с Россией из-за Украины понесли бы масштабные потери. Об этом заявила офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер, передает Fox News.

По ее словам, Соединенные Штаты ожидают катастрофические потери в столкновении с такой ядерной державой, как Россия. «Подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан», – отметила эксперт (цитата по РИА «Новости»).

Коффлер допустила, что Россия в целях самообороны может нанести космический и кибернетический удары по территории США в качестве превентивной меры. После этого в мире вспыхнет ядерная война, в результате под угрозой окажется американская энергическая инфраструктура, отметила она, напомнив при этом, что никто не смог одержать победу над Россией на ее территории.

«Так входит ли Украина в число жизненно важных интересов безопасности США? Зависят ли хоть как-то безопасность, территориальная целостность и долгосрочное выживание США от Украины? В обоих случаях ответ – однозначное «нет»», – добавила эксперт.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы рассматривает вариант нападения на Украину в качестве одной из мер разрешения кризиса в Донбассе. По его утверждению, «план вторжения» лежит на столе в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь призвал Запад и Киев прекратить «истерику» вокруг «нападения России на Украину». Он обвинил англо-саксонские СМИ и руководство Украины в нагнетании опасной истерии вокруг мнимого «российского вторжения». По мнению представителя Кремля, под этим может скрываться подготовка Киевом наступления в Донбассе, что будет «полным безумием».

Вашингтон, Наталья Петрова

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