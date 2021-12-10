Байден привел в ярость восточных союзников по НАТО своим диалогом с Путиным

Страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена организовать встречу России и НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороны действиями альянса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата одной из стран региона.

По словам источника, правительство одной из стран в регионе пришло в ярость и требует немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден.

Другой дипломатический источник уточнил, что беспокойство на восточном фланге НАТО, который обвиняет России в «агрессивной» политике, сосредоточено вокруг того, к каким уступкам могут привести переговоры с точки зрения политических гарантий и свободы действий при реализации стратегии сдерживания Москвы.

«России ни при каких обстоятельствах нельзя давать право голоса в том, кто может быть или не может быть членом НАТО», – заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции в четверг. «Самое тревожное желание Москвы – разделить Европу на сферы влияния. Мы помним такие моменты из нашей собственной истории, и мы никоим образом не наивны в этом вопросе», – добавила она.

Напомним, Байден 8 декабря заявил, что надеется к пятнице, 10 декабря, объявить о встрече с участием России и стран НАТО, в которой примут участие «как минимум четыре наших основных союзника по альянсу». В Госдепе со своей стороны отметили, что детали переговоров станут известны позднее на текущей неделе.

В ходе онлайн-переговоров с президентом США Джо Байдена 7 декабря российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва «серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении».

Москва, Наталья Петрова

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