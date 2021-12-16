Россия и ЕС не могут договориться о взаимном признании ковид-сертификатов

России и Евросоюзу пока не получается договориться о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Стороны не могут прийти к согласию по механизму проверки цифровых документов. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам одного из них, главной проблемой стали инструменты верификации цифровых ковид-сертификатов. «В целом, и Россия, и Евросоюз демонстрируют стремление достичь результата, однако дьявол кроется в деталях», – отметил собеседник агентства.

В частности, европейский Green Pass содержит конкретную информацию о переболевшем ковидом или вакцинированном человеке, а российские QR-коды ведут на сайт «Госуслуги».

Москва, как отметил другой источник, выступает против унификации своей системы с европейской, на чем настаивают в Брюсселе, обосновывая свою позицию тем, что это бы означалопередачу персональных данных россиян третьим лицам.

«Компромисс пока не достигнут, поэтому переговоры буксуют», – заключил инсайдер.

В последний раз представители Минздрава РФ и Евросоюза обсуждали вопрос о признании ковид-сертификатов еще в октябре. С тех пор информации о новых консультациях не поступало.

Напомним, в ноябре стало известно о достигнутой между Россией и Венгрией договоренности о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом, в частности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что на подходе еще несколько стран.

Москва, Наталья Петрова

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