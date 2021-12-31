Байден: США не пошлют на Украину наступательные вооружения

Президент США Джо Байден заверил, что на Украине не будет американских наступательных вооружений. Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения», – говорится в сообщении.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что американская сторона делает акцент на неприемлемости передвижения российских войск вдоль границы с Украиной. На это Владимир Путин ответил, что Москва будет принимать те же меры, что и Вашингтон, в случае угрозы.

«Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации будем вести себя так, как вели бы США, если наступательные вооружения были бы размещены около американских границ», – цитирует политика «Интерфакс».

Российский лидер отметил, что упомянутые американским коллегой санкции в отношении России будут «серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений».

Переговоры по вопросам безопасности пройдут в Женеве 9 и 10 января. В рамках Совета Россия-НАТО обсуждения состоятся 12 января в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ.

Москва, Наталья Рязанова

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