«Появились новые вызовы»: власти России отложили рассмотрение закона о QR-кодах

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что правительство отложило второе чтение в Госдуме законопроекта о QR-кодах в общественных местах. По ее словам, законопроект готовили как меру реагирования на распространение дельта-штамма коронавируса, а «сейчас это будут новые вызовы». Голикова также сообщила, что ко второму чтению законопроекта кабмин внесет несколько поправок.

«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработало совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», – заявила вице-премьер, чьи словам приводятся в Telegram-канале кабмина РФ.

Голикова добавила, что принятый в первом чтении законопроект» «готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», сейчас это будут новые вызовы».

Правительство России внесет три поправки ко второму чтению законопроекта. Так, с 1 февраля 1 февраля россияне по-прежнему смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест. Минздрав РФ сможет устанавливать сроки действия ковид-сертификата для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации. И, наконец, военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных, сообщает кабмин.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак счел решение отложить рассмотрение проекта закона «единственно правильным». Он отметил, что документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны пандемии, вызванной дельта-штаммом коронавируса. Однако сейчас развитие эпидситуации в мире связано с новым вариантом ковида – штаммом «омикрон», указал Турчак. «В этой связи «Единая Россия» внимательно изучила ситуацию и считает единственно правильным отложить рассмотрение документа», – пояснил он.

Обновлено. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос о снятии с рассмотрения законопроекта о QR-кодах будет рассмотрен на Совете Государственной Думы в понедельник, 17 января. «Уверен, депутаты поддержат это решение», – написал политик в своем Telegram-канале, отметив, что «законопроект требует доработки».

Напомним, правительство России 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об обязательном использовании QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в общественных местах, а также на авиа- и железнодорожном транспорте под предлогом борьбы с Covid-19. Позже инициатива о введении QR-кодов на транспорте была снята с рассмотрения.

Ввести QR-коды планировалось с 1 февраля. Согласно принятому 16 декабря в первом чтении законопроекту, доступ в общественные места по ковидному сертификату c QR-кодом, как предполагается, будет действовать до 1 июня 2022 года.

Надо отметить, что в ноябре-декабре во многих городах России прошли митинги против принятия закона о QR-кодах. Накануне источники РИА «Новости» и ТАСС сообщили, что данный законопроект, скорее всего, не будет принят до 1 февраля. Глава фракции «Справедливая Россия – за правду» в Госдуме Сергей Миронов заявил «Интерфаксу», что документ, скорее всего, будет отложен на неопределенный срок из-за «неготовности населения воспринимать этот закон».

Москва, Наталья Петрова

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