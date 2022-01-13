Госдума может отложить скандальный законопроект о QR-кодах

Законопроект о введении в России обязательных QR-кодов для посещения общественных мест, скорее всего, не будет принят до 1 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в нижней палате российского парламента.

«Законопроект о QR-кодах, скорее всего, будет отложен до 1 февраля», – сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердил источник ТАСС, знакомый с ходом рассмотрения документа. «Скорее всего, в повестке Госдумы не будет этого законопроекта до 1 февраля», – сказал источник, уточнив, что для рассмотрения документа во втором чтении пока нет проектов подзаконных актов.

В то же время источник «Известий» в парламенте сообщил, 17 января состоится первый в этом году Совет Госдумы, на котором будет принято решение о ходе рассмотрения законопроекта комитетами и парламентом. По его словам, на следующей неделе депутаты активизируют общественное обсуждение норм с экспертным сообществом. Кроме того, профильные комитеты обсудят потенциальную угрозу для россиян нового штамма «Омикрон».

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщал, работа над документом начнется на следующей неделе. По его словам, нижняя палата парламента наверняка успеет до 1 февраля рассмотреть законопроект, если его «не подвесят» в случае улучшения ситуации с коронавирусом.

В то же время лидер фракции «Справедливая Россия- За правду» в Госдуме Сергей Миронов обращал внимание, что документ вызвал крайне негативный общественный резонанс, и выражал надежду, что законопроект вообще будет снят с рассмотрения.

Напомним, правительство России 12 ноября прошлого года внесло в Госдуму законопроекты об обязательном использовании QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в общественных местах, а также на авиа- и железнодорожном транспорте под предлогом борьбы с Covid-19. Позже инициатива о введении QR-кодов на транспорте была снята с рассмотрения.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, доступ в общественные места по ковидному сертификату c QR-кодом, как предполагается, будет действовать до 1 июня 2022 года.

Москва, Светлана Антонова

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