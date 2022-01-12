В Госдуме предложили вводить QR-коды только в случае ЧС

Фракция «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме внесла поправку ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. Депутаты предложили вводить ограничения для непривитых от ковида граждан только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации, который предусматривает гарантии и ответственность властей за такие экстраординарные меры. Об этом сообщил глава думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

«Мы настаиваем, что QR-коды или другие аналогичные системы, которые ограничивают конституционные права граждан, можно использовать только в условиях режима чрезвычайной ситуации. Потому что официальное введение этого режима, то есть форс-мажора защищает людей и организации, позволяет им рассчитывать на компенсации и другую помощь со стороны государства», – отметил политик.

«Государство, если оно по-настоящему печется о здоровье граждан, должно быть последовательным в соблюдении их прав, гарантированных Основным законом», – подчеркнул Миронов. При этом он выразил надежду, что до второго чтения правительственный закон вообще не дойдет, потому что в этом не будет необходимости: «Людей услышат».

Напомним, правительство России 12 ноября прошлого года внесло в Госдуму законопроекты об обязательном использовании QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в общественных местах, а также на авиа- и железнодорожном транспорте под предлогом борьбы с Covid-19. До 1 февраля 2022 года для посещения общественных мест также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у людей с медотводом. В случае принятия закона о доступе в общественные места по ковидному сертификату c QR-кодом, его нормы, как предполагается, будут действовать до 1 июня 2022 года.

Правительственные инициативы вызвали большой общественный резонанс, во многих регионах прошли акции протеста. По мнению критиков законопроектов, эти инициативы нарушают права россиян.

Законопроекты были сначала направлены для обсуждения в регионы. Затем Госдума отложила рассмотрение проекта закона о QR-кодах на транспорте в связи с необходимостью его доработки. 16 декабря Госдума приняла законопроект об обязательных ковид-сертификатах для посещения общественных мест в первом чтении. А на следующий день президент РФ Владимир Путин попросил доработать этот документ, подчеркнув, что законопроект должен быть ясным и понятным.

Накануне замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что нижняя палата парламента РФ намерена до конца января рассмотреть законопроект о QR-кодах в общественных местах. По его словам, работа над документом начнется на следующей неделе.

Москва, Наталья Петрова

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