Законопроект о QR-кодах могут «подвесить»

Нижняя палата российского парламента намерена до конца января рассмотреть законопроект об введении обязательных для россиян QR-кодов под предлогом борьбы с коронавирусом. Как сообщил заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, работа над документом начнется на следующей неделе.

«Сейчас будут обобщать все отзывы и предложения, которые получены из регионов, те или иные поправки ко второму чтению. Я думаю, что на следующей неделе будет обсуждение в комитетах профильных. Комитеты будут рекомендовать те или иные поправки к принятию или к отклонению», – цитирует Леонова РИА «Новости».

Депутат уточнил, что Госдума наверняка успеет до 1 февраля рассмотреть законопроект, если его «не подвесят» в случае улучшения ситуации с коронавирусом.

Москва, Светлана Антонова

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