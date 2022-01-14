Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Бориса Грызлова новым послом в Белоруссии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Другим указом президент освободил прежнего посла России в Белоруссии Евгения Лукьянова от занимаемой должности. Он возглавлял дипмиссию РФ в Белоруссии с марта 2021 года. До этого назначения он был послом России в Латвии.

Ранее, в декабре кандидатуру Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии согласовал комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Борис Грызлов – председатель высшего совета «Единой России», полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председатель совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». До этого он был спикером Госдумы и министром внутренних дел РФ.

Москва, Наталья Петрова

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