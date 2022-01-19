МИД РФ призвал США применить свое влияние на Украину вместо поставок оружия

Посольство России в Вашингтоне призвало США подтвердить приверженность дипломатическим способам решения конфликтов и перестать снабжать Украину оружием. В дипмиссии посоветовали Вашингтону использовать влияние на Киев для скорейшего улаживания ситуации.

«Если США привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вашингтону следовало бы воспользоваться влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей», – говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

В январе стало известно о новом пакете военной помощи, одобренной Вашингтоном для Киева. В конце декабря была одобрена отправка вооружений, медикаментов и запчастей к оружию на 200 млн долларов. Власти США признали, что до сих пор отправляют предыдущие партии военной помощи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена повлиять на Киев, не желающий выполнять Минские соглашения. Глава МИДа ранее отмечал, что Украина находится под внешним управлением США.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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