В МИД России назвали цель заявлений о «российском вторжении» на Украину

Заявления о скором нападении России на Украину ставят целью прикрыть провокации «военного характера» со стороны Киева и Запада. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В настоящее время западные и украинские СМИ, официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину <…> Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», – заявила представитель российского внешнеполитического ведомства (транфляцию брифинга вел RT).

В качестве подтверждения своим словам Захарова указала на данные об отправке вооружений на Украину военно-транспортными самолетами Великобритании, а также несколько сотен спецназовцев Канады. По словам представителя МИД РФ, Британия организовала «не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений». А США в последние месяцы поставили на Украину 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним, напомнила она.

«На Украине подобную помощь воспринимают как карт-бланш на проведение силовой операции в Донбассе», – заявила Захарова.

«Мы призываем страны Запада прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, перестать содействовать милитаризации Украины, затягивая ее в НАТО, а вместо этого направить усилия на побуждение Киева к выполнению Минских соглашений и других международных обязательств», – добавила она.

Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства, пообещал катастрофические последствия для Москвы за продолжение «агрессии» протива Украины. «Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину», – заявил он. По его словам, среди возможных санкций против России могут быть ограничения на операции с долларом.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»