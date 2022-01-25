США не пойдут на уступки России – Госдеп

США не намерены идти на уступки России в вопросе предложенных ею гарантий безопасности. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс, подчеркнув, что любые предпринимаемые сторонами шаги должны осуществляться на взаимной основе.

«Ключевой момент заключается в том, что никакой из тех шагов, которые мы предпримем, не будет уступкой. Они (шаги – прим. ред.) должны быть на взаимной основе», – заявил Прайм на брифинге (цитата по ТАСС). «Это значит, что России тоже придется сделать что-то такое, что поможет укрепить нашу безопасность, наши позиции в сфере безопасности», – пояснил он.

Представитель Госдепа при этом заявил, что Вашингтон будет консультироваться с европейскими союзниками, включая Украину, перед любыми подобными шагами. Он добавил, что США готовы к новым контактам с Россией на уровне глав внешнеполитических ведомств, если такое взаимодействие положительно скажется на разрешении кризиса вокруг Украины.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве сообщил, что Вашингтон предоставит на этой неделе письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Руководитель российского дипломатического ведомства отметил, что встреча носила промежуточный характер, и выразил надежду, что переговоры с Блинкеном помогут Вашингтону подготовить ответы на предложения по гарантиям безопасности

Вашингтон, Наталья Петрова

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