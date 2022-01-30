Ирландия обрадовалась решению России о переносе учений ВМФ в другой район

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал решение России перенести запланированные военные учения ВМФ РФ за пределы ирландской исключительной экономической зоны. Ранее о переносе места учений сообщило российское посольство в Дублине. Решение было принято после просьбы Ирландии. Дублин заявил, что военные маневры вблизи юго-западного побережья будут мешать ирландским рыбакам.

«На этой неделе я написал моему коллеге министру обороны России и попросил его пересмотреть решение о проведении военно-морских учений у берегов Ирландии. Сегодня вечером я получил письмо, в котором подтверждалось, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ», – написал Ковени в своем твиттере.

Ранее министр сообщил, что Дублин получил уведомление от России о проведении военных учений в 240 километрах от побережья Ирландии. Ковени заявил, что военные учения у ирландского побережья не приветствуются.

Ирландское правительство и организации производителей рыбы Юга и Запада Ирландии обратились к Москве с просьбой о переносе места учений. Ирландские рыбаки заявили, что учения угрожают важнейшему району морской фауны и важному рыболовному региону.

Российские учения должны были состояться в начале февраля в международных водах, но в исключительной экономической зоны Ирландии.

Дублин, Наталья Петрова

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