Ирландские рыбаки попытаются сорвать учения ВМФ России

Глава организации производителей рыбы Юга и Запада Ирландии Патрик Мерфи заявил во вторник, 25 января, что ирландские рыболовные суда планируют мирным путем сорвать военные учения российского флота, – сообщает издание Politico.

Сообщается, что учения ВМФ России пройдут в международных водах в 240 км от юго-западного побережья Ирландии в феврале. В связи с этим ирландские рыбаки утверждают, что учения угрожают важнейшему району морской фауны и важному рыболовному региону.

Со свое стороны, посол России в Ирландии Юрий Филатов заверил, что учения будут «небольшими – может быть, три или четыре корабля, не больше».

Патрик Мерфи в эфире радио RTE во вторник, 25 января, заявил следующее: «Это средства к существованию рыбаков и рыбацких семей по всему побережью. Это наши воды. Вы можете себе представить, если бы русские подали заявку на отправку на материковую часть Ирландии для запуска ракет?».

По словам главы ирландской организации производителей рыбы, в районе, где будут проходить российские военные учения, находится полмиллиарда тонн путассу. Мерфи опасается сейсмического воздействия, которое может быть вызвано пусками ракетам во время учений. Он считает, это может изменить характер миграции тунца на годы вперед.

«Мы хотим действовать. Мы не собираемся бросать лодки и хотим, чтобы наше правительство что-то сделало для нас», – заявил Мерфи.

Мерфи рассказал Politico о своих планах противодействия учениям российских ВМФ.

«Наши лодки направятся в этот район первого февраля на рыбалку. Когда одна лодка будет возвращаться в порт, другая будет приходить ей на смену, чтобы постоянно находиться в акватории учений. Мы ожидаем, что российские военно-морские силы будут соблюдать правила предотвращения столкновений», – сказал Мерфи.

Ранее министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что военные планы России «не приветствуются». Учения в начале следующего месяца пройдут в международных водах, но в пределах воздушного пространства Ирландии и исключительной экономической зоны.

Со своей стороны посол России в Ирландии Филатов заявил, что ему неизвестно, будут ли пуски ракет и будут ли участвовать в учениях подводные лодки, но Россия проинформировала авиационные власти Ирландии о планируемых учениях.

Дублин, Иван Бабурин

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