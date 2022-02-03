Песков: действия США в Европе укрепляют беспокойство России

Переброска американских войск в Европу повышает напряженность в регионе, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Развертывание дополнительного контингента войск США подтверждают, что опасения России по поводу безопасности страны не беспочвенны.

«США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе. [Их действия] лучшее доказательство того, что у России есть очевидная причина для беспокойства», – сказал Песков телеканалу CNN.

Ранее президент США Джо Байден одобрил отправку дополнительных сил американской армии в страны Европы для поддержки союзников, которые опасаются «российской агрессии и вторжения». В частности, к американскому контингенту в Польшу в 5,5 тыс. человек добавятся еще 2,5 тыс. военных. Еще несколько тысяч военнослужащих перебросят в Румынию и Германию.

В Пентагоне объяснили, что не видят шагов России по деэскалации напряженности вокруг Украины. Поэтому Штаты будут сдерживать «агрессию против союзников НАТО» и «поддерживать оборону НАТО на восточном фланге».

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вслед за госсекретарем США Энтони Блинкеном сравнила Россию с лисой, говорящей, что ей пришлось напасть на курятник, потому что куры были угрозой для нее. «Мы знаем, кто в этом случае лиса. Мы видели наращивание войск на границе», – сказала Псаки.

Москва, Наталья Рязанова

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