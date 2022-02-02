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Среда, 2 февраля 2022, 18:00 мск

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CNN: Президент США принял решение об отправке дополнительных войск в Восточную Европу

Президент США Джо Байден официально принял решение о развертывании дополнительных американских войск в Восточной Европе. Как ожидается, в ближайшее время Пентагон об отправке подразделений в несколько государств, в том числе Польшу и Румынию, для поддержки союзников, которые опасаются «российской агрессии и вторжения», передает телекомпания CNN со ссылкой на американские официальные лица.

По словам источников, развертывание будет включать примерно 2000 военнослужащих США в Польшу и еще несколько тысяч в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию. При этом Вашингтон привели 8500 военнослужащих в США в повышенную боевую готовность на случай вызова сил реагирования НАТО.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщала, что США рассматривают отправку до 50 тысяч военных, а также авиации и флота в Прибалтику и Восточную Европу.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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