Пашинян: выборы президента Армении состоятся в марте

Депутаты армянского парламента выдвинули кандидатуру на пост президента. Выборы главы государства продут в марте, объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Трансляция велась на официальном ютьюб-канале армянского кабмина.

«На должность президента Армении 65 депутатами парламента Армении выдвинута кандидатура министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна. Выборы состоятся в марте», – сказал Пашинян.

Напомним, экс-президент Армении Армен Саркисян добровольно покинул пост. По его словам, для руководства страной ему недоставало полномочий.

1 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян подписал заявление Саркисяна об отставке и утвердил протокол о прекращении полномочий главы государства.

Ереван, Наталья Рязанова

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