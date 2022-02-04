МИД РФ прокомментировал обвинения в утечке ответа США по гарантиям безопасности

Обвинения США в адрес России о передаче в СМИ ответов по гарантиям безопасности вызывают недоумение у российского посольства в Штатах. Дипмиссия посоветовала американским коллегам меньше заниматься «конспирологией».

Напомним, 2 февраля El Pais опубликовало письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в СМИ оказался вариант документов, предназначенных для России. В нем якобы стояли специальные отметки, которых не было на других копиях.

«Утверждения Виктории Нуланд вызывают недоумение. С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с «пометками», которая в итоге и была передана журналистам», – говорится в сообщении российского посольства в Facebook.

В дипмиссии напомнили, что материалы были опубликованы в газете близкого союзника США, который также является членом НАТО. Представитель посольства посоветовал политиков США не «заниматься конспирологией», а позаботиться об укреплении европейской безопасности и «отказаться от пропаганды».

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что российская сторона не удивлена заявлению США. Попытки переложить ответственность за утечку на Москву были вполне ожидаемы, пишут «Известия».

Как сообщал «Новый День», Пентагон подтвердил подлинность ответов Вашингтона на предложения Москвы в сфере безопасности, которые были опубликованы в СМИ. В ведомстве заявили, что американская сторона не причастна в обнародовании документа, который изначально не предназначался для опубликования.

Москва, Наталья Рязанова

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