Губернатор Белгородской области заболел Covid-19

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заразился коронавирусом. Врачи выявили у него омикрон-штамм, рассказал глава региона.
«Все-таки заболел. Врачи поставили диагноз ковид «Омикрон». Чувствую себя неплохо, хотя голос почти пропал. Остаюсь на связи с коллегами, держу ситуацию в области на личном контроле, работа продолжается», – написал Гладков на своей странице в Инстаграм.
Губернатор надеется, что болезнь не продлится долго. Он пожелал жителям региона беречься и беречь близких.
Как сообщал «Новый день», прогнозы обещают новый рост заболеваемости коронавирусом в ближайшие недели. Специалисты ждут, когда число выздоровевших сравняется с количеством заболевших, чтобы объявить о состоянии плато.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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