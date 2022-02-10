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Четверг, 10 февраля 2022, 11:04 мск

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Врач назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу

В ближайшие недели заболеваемость коронавирусом в России будет расти. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Для стабилизации обстановки нужно некоторое время, сообщил специалист в интервью радио Sputnik. Когда количество выздоровевших за сутки будет соответствовать числу заболевших, тоже можно будет говорить о выходе на плато, после этого волна Covid-19 пойдет на спад, уточнил Малышев.

«Количество выписанных после Covid-19 стало немного расти, но пока до плато далековато. Плато – это когда сколько заболело, столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнет превышать число заболевших», – отметил инфекционист.

В настоящее время нагрузка на систему здравоохранения растет. Так как гораздо больше инфицированных попадают в больницу, чем выписывают уже выздоровевших пациентов. По мнению Малышева, пациенты продолжат «накапливаться» в стационарах еще в течение трех-четырех недель.

«Я думаю, что еще три-четыре недели продлится такая ситуация. Потом выйдем на плато и будет легче», – заключил доктор.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,