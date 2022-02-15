Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Белоруссию и Приднестровье

Госдепартамент США призвал американцев в срочном порядке покинуть Белоруссию и Приднестровье из-за «необычной и тревожной военной активности России вокруг Украины» и распространения коронавируса. Соответствующие заявления опубликованы на сайте бюро консульских дел Госдепа США.

«Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд», – говорится в заявлении по Белоруссии.

Как отметили в Госдепе, «граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческим или частным транспортом».

«В связи с увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной, граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность», – подчеркивается в заявлении.

Госдепартамент также призывает не ездить в Молдавию из-за «Covid-19, необычной и тревожной военной активности России вокруг Украины, а также неурегулированного конфликта между отколовшимся регионом Приднестровье и центральным правительством». Американское внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам США немедленно покинуть Приднестровье.

Накануне посольство США на Украине в очередной раз призвало находящихся на Украине американцев срочно покинуть страну. «Ситуация с безопасностью на Украине продолжает оставаться непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России», – говорится в сообщении дипмиссии.

В тот же день Госдеп объявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Само диппредставительство временно будет закрыто, а дипломаты переведены во Львов.

Ранее не менее 35 стран, в том числе многие европейские государства, призвали граждан покинуть Украину после заявлений американских властей об угрозе «вторжения России» в ближайшие дни. Москва назвала эти заявления провокационными и вновь подчеркнула, что не собирается нападать на Украину. Сами украинские власти призвали население не паниковать, назвав превентивные меры западных союзников неоправданными.

Вашингтон, Наталья Петрова

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