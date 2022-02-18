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Пятница, 18 февраля 2022, 10:26 мск

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«Вторгалась в Восточную Европу»: США выдали новую порцию обвинений против России

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия размещала войска на границе перед тем, как «вторгнуться в Крым» и «другие части Восточной Европы». Заявление об этом прозвучало в интервью CNN. По утверждению дипломата, «намерения России в отношении Украины совершенно ясны».

«Они (Россия – прим. ред.) разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», – заявила Томас-Гринфилд.

При этом во время интервью ведущий отметил, что сами жители Украины не верят в скорое «нападение» России и не в полной мере разделяют опасения Вашингтона, однако представители властей США заявляют об обратном. На это постпред ответила, что «все мы наблюдаем одну и ту же картину», но ее интерпретации разные.

Накануне официальные лица США продолжили нагнетать истерию вокруг якобы готовящегося российского вторжения на Украину. Глава Госдепа Энтони Блинкен на заседании ООН по Украине заявил, что вторжение России в Украину начнется в ближайшие дни. По его утверждению, в число целей для захвата входит Киев.

Напомним, США, их западные союзники и зарубежные СМИ с осени не перестают обвинять Россию в якобы подготовке «вторжения» на Украину. Они называют признаком готовящейся агрессии передислокацию российских войск в пограничные с Украиной регионы. В Москве категорически отрицают наличие таких планов, заявляя, что войска перемещаются для проведения учений.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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