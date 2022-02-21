Россия и США проведут саммит по вопросам безопасности

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден встретятся для обсуждения вопросов безопасности в Европе. Повестку согласуют главы министерств иностранных дел.

Предложение о встрече поступило от президента Франции Эммануэля Макрона.

«Он предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин оба согласились с идеей такого саммита», – сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном 24 февраля. Тогда же главы дипломатических ведомств обсудят повестку будущего саммита Россия-США.

Переговоры о гарантиях безопасности между делегациями России и США с участием представителей НАТО не привели к разрешению спорных вопросов. МИД РФ заявил, что полученные письменные ответы из Вашингтона и Брюсселя не дали конструктивного ответа на предложения Москвы. Вместо встречных предложений и уступок в документе содержались «ультимативные требования, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций». В МИДе отметили, что подобная риторика неприемлема и подрывает перспективы достижения реальных договоренностей.

Париж, Наталья Рязанова

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