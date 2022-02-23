Боррель удалил твит о запрете для депутатов Госдумы шоппинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель удалил твит о запрете для депутатов Госдумы шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе в рамках введенных ЕС санкций против России из-за признания независимости ЛНР и ДНР.

Ранее политик сообщил в своем твиттере о введении санкций в отношении 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание республик Донбасса, и еще 27 российских физических и юридических лиц. Боррель также написал, что новые санкции не позволят российским парламентариям летать на шопинг в Милан, веселиться на вечеринках в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене. Позже он удалил это сообщение.

На слова Борреля отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя твит политика, она отметила, что главу евродипломатии по-настоящему волнует только шопинг и вечеринки. По словам Захаровой, за время войны в Донбассе от имени Борреля не было ни одного твита или поста «с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов».

Москва, Наталья Петрова

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