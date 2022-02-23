Началась эвакуация российских дипломатов с Украины

Эвакуация персонала стартовала во всех дипломатических представительствах России на Украине. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Киеве.

«Эвакуация персонала уже началась», – цитирует представителя посольства ТАСС.

Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщило, что посольство РФ на Украине спустило флаги.

Накануне МИД России объявил о принятом решении об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что сотрудники дипучреждений будут эвакуированы на родину «в самое ближайшее время».

В МИД России обратили внимание на то, что с 2014 года посольство РФ в Киеве, а также российские консульства Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям, а против Российского центра науки и культуры в Киеве регулярно устраивались провокации, в результате пострадал руководитель этого центра. Более того, отметили на Смоленской площади, в адрес российских дипломатов поступали угрозы расправы, их машины поджигали, но власти Украины никак на это не реагировали.

Напомним, в январе американские СМИ сообщили, что Россия планирует эвакуировать из Украины дипломатов в российских консульствах в Киеве и во Львове. В МИД РФ опровергли эту информациию, отметив, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.

Надо отметить, что ряд стран, в том числе США, объявили эвакуацию из Киева части персонала диппредставительств на фоне заявлений западных СМИ и официальных лиц о готовящемся «российском вторжении» на Украину. Власти США решили временно перенести посольство из украинской столицы во Львов. После признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР появились сообщения о временном переезде американского посольства в Польшу.

Москва, Киев, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»