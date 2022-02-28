Стартовали переговоры России и Украины в Гомельской области

В Гомельской области в Белоруссии начались переговоры российской и украинской делегаций, сообщают белорусские СМИ. Встреча проходит неподалеку от украинской границы на берегу реки Припять, сообщает БЕЛТА. Из-за соображений безопасности точное место встречи не раскрывается.

Российская сторона прибыла в Белоруссию еще накануне. Группу российских переговорщиков возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В российскую делегацию также вошли заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Украинцы прилетели к месту переговоров на военных вертолетах чуть менее чем за два часа до их начала. Украинская делегация добиралась в Белоруссию не напрямую, а через Польши из-за соображений безопасности. Переговоры, которыя должны были пройти еще вчера днем, были отложены на понедельник.

В состав украинской делегации вошли глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководител офиса президента Михаил Подоляк, первый замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российская сторона готова вести переговоры с украинской столько, сколько нужно, чтобы договориться.

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Члены делегация прошли в зал переговоров, заняли места за столом. После этого журналистов попросили удалиться. Встреча началась за закрытыми дверями.

Минск, Наталья Петрова

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