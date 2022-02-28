Переговоры России и Украины могут начаться в течение часа. Для встречи все готово

В МИД Белоруссии сообщили о готовности площадки для переговоров российской и украинской сторон, ожидается прибытие делегаций. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

По его словам, Минск «готов организовать процесс в любую минуту», передает БЕЛТА. Переговоры стартуют, как только все делегации прибудут к месту встречи, добавил Глаз.

В то же время белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к организации переговоров, не исключил, что переговоры России и Украины могут начаться позже, если у членов украинской делегации возникнет желание отдохнуть после долгого переезда. «Но с большой долей вероятности переговоры начнутся в утренние часы», – добавил он (цитата по Sputnik Беларусь).

В свою очередь представитель офиса президента Украины Федор Вениславский сообщил в эфире «Эха Москвы», что переговоры России и Украины должны начаться в течение часа.

Украинская делегация добирается в Белоруссию через Польшу из-за опасений за свою безопасность. Встреча, которая должна была начаться еще вчера днем, была отложена на понедельник. Точное место переговоров стороны не называют. По данным МИД Белоруссии, переговоры пройдут на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

Сегодня утром Sputnik Беларусь сообщил, что украинская делегация уже находится на территории Белоруссии, подъезжает к месту проведения переговоров с российской стороной.

Ранее Киев согласился на переговоры с российской делегацией в Гомельской области в Белоруссии.

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Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что приезд украинцев на переговоры с Россией ожидается в ближайшие полтора-два часа, передает RT.

Минск, Наталья Петрова

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