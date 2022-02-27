МИД РФ: переговоры с Украиной еще не стартовали, стороны только прибывают к месту их проведения

МИД России заявил, что переговоры с Украиной в Гомельской области еще не начались. Таким образом, на Смоленской площади опровергли информацию из Киева, что переговоры стартовали. Об этом, в частности, заявлял народный депутат партии «Слуга народа» Федор Вениславский.

По данным МИД РФ, стороны только прибывают к месту переговоров, передает РИА «Новости». Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее сегодня сообщалось, что российская и украинская делегации выехали на переговоры в Гомель. Украинская сторона после заявлений президента Владимира Зеленского об отказе украинцев встречаться с российской делегаций в Белоруссии все же согласилась на встречу, подтвердив проведение переговоров в Гомельской области.

Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале сообщает, что переговоры российской и украинской делегаций пройдут около пунктов пропуска Александровка и Вильча. Издание отмечает, что ближайший белорусский город – Наровля.

Москва, Наталья Петрова

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