Делегации России и Украины выехали в Гомель на переговоры

Российская делегация выехала на переговоры в Гомель. Об этом сообщил глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, украинская сторона подтвердила намерение провести переговоры с Россией в Белоруссии. «Мы уже собирались уезжать, но буквально около 15 часов нам поступила информация с украинской стороны о заинтересованности и подтверждении проведения переговоров», – сообщил Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Помощник президента РФ заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом в любое время суток для достижения мира. По его словам, Россия гарантирует полную безопасность украинской делегации.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что украинская делегация выехала на переговоры в Гомель. По данным украинских СМИ, украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять замглавы МИД Украины Николай Точицкий.

Мединский ранее заявил, что представители России будут ждать от Украины подтверждения согласования встречи в Гомеле до 15:00 по белорусскому времени.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в воскресенье сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пресс-служба белорусского президента подтвердила переговоры с Зеленским.

По данным телеграм-канала «Пул Первого», близкого к Лукашенко, после беседы с Зеленским белорусский президент позвонил президенту РФ Владимиру Путину и предложил российской делегации перенести время переговоров из-за задержки делегации из Украины. Путин поддержал предложение белорусского коллеги. Переговоры ожидаются в Гомельской области, на белорусско-украинской границе, говорится в сообщении. Вместе с тем, близкий к организации российско-украинских переговоров белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что российская делегация будет ждать украинцев во дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле.

Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация в воскресенье прибыла в Белоруссию на встречу с украинской стороной. По его словам, делегация готова начать переговоры в Гомеле. Позже Песков уточнил, что именно украинская сторона предложила Гомель как место переговоров.

Украинский президент Владимир Зеленский, однако, отказался от переговоров с Москвой в Белоруссии. Он заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не на территории Белоруссии, которую обвинил в агрессивных действиях по отношению к Украине. Он предложил провести переговоры в Варшаве, Будапеште, Стамбуле или любом другом городе, «откуда не летят ракеты в Украину». Позже, судя по последним заявлениям и публикациях в украинской прессе, Зеленский согласился на переговоры в Белоруссии. Офис президента Украины подтвердил, что украинская делегация едет на переговоры с Россией. По его данным, встреча пройдет на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

Москва, Наталья Петрова

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