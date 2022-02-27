Делегация России будет ждать решения Украины о переговорах в Гомеле до 15:00

Глава российской делегации в Гомеле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что представители России сегодня до 15:00 по белорусскому времени будут ждать от Украины подтверждения согласования встречи в Гомеле. В Кремле отметили, что Украина сама выбрала Гомель в качестве места для переговоров с Россией. Ранее президент Украины заявил о невозможности проведения встречи в Белоруссии и предложил отправиться в другие города, например, в Баку, Варшаву или Стамбул.

«До 15:00 мы продолжаем находиться здесь (в Белоруссии – прим. ред.) и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам. Мы за мир. Мы здесь до 15:00 ждем ответа украинской стороны», – цитирует Мединского РИА «Новости». «В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне», – подчеркнул он.

Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация в воскресенье прибыла в Белоруссию на встречу с украинской стороной. Он отметил, что делегация, в которую вошли представители МИД, Минобороны, администрации президента РФ и других ведомств, готова начать переговоры в Гомеле.

Украинский президент Владимир Зеленский, однако, отказался от переговоров с Россией в Белоруссии. Он заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не на территории Белоруссии, которую обвинил в агрессивных действиях по отношению к Украине. Он предложил провести переговоры в Варшаве, Будапеште, Стамбуле или любом другом городе, «откуда не летят ракеты в Украину».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что Россия пытается поставить Киев в «недопустимые и ультимативные» условия переговоров, от которых Украина отказалась, и обвинил Москву в манипуляциях вокруг переговоров.

В Кремле на заявления Киева ответили, что именно украинская сторона выбрала Гомель как место переговоров. «Город Гомель был предложен украинской стороной – именно украинской стороной – как место для переговоров», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что Москва предупредила Киев о том, что на этот раз военная спецоперация на Украине из-за переговоров приостанавливаться не будет.

Москва, Наталья Петрова

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