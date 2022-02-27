Зеленский заявил о невозможности вести переговоры с Россией в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Белоруссии, в котором заявил об отказе от переговоров с Россией на территории Белоруссии.

Он заявил, что Киев хочет мира, отметив, что знает о предложении Москвы начать переговоры в Белоруссии. Однако, отметил Зеленский, Украина согласилась бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было агрессивных действий.

Украинский президент заявил о готовности проводить переговоры в Варшаве, Будапеште, Стамбуле или другом городе, но не в Белоруссии.

«Варшава, Стамбул, Баку – эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк отметил, что позиция президента Украины остается прежней: он «категорически не воспринимает любые неприемлемые для Киева условия и ультиматумы, только полноценные переговоры». По его словам, российская делегация прибыла в Гомель, «зная, что это бессмысленно».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация в воскресенье прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами. Он отметил, что делегация, в которую вошли представители МИД, Минобороны, АП и других ведомств «готова начать переговоры в Гомеле».

Накануне днем пресс-атташе Кремля заявлял, что Украина отказалась от переговоров, и Минобороны РФ возобновило план военной операции на Украине.

Киев, Наталья Петрова

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