Кремль заявил об отказе Украины от переговоров, военная операция возобновлена

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой, после чего Минобороны РФ возобновило план военной спецоперации на Украине. По его словам, в субботу днем продвижение российских войск в рамках военной операции продолжилось.

Песков сообщил, что президент России в пятницу днем, накануне ожидавшихся переговоров с руководством Украины, отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск по территории Украины. Однако, по его словам, боевые действия в ряде мест продолжались, имели место столкновения с группами националистов которые использовали легкие автомобили и грузовики с установленными на них ударными средствами.

«Поскольку, по сути, украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», – цитирует Пескова «Интерфакс».

В Киеве подтвердили отказ от переговоров с Москвой. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович изданию Страна.ua, украинскую сторону не устроили «слишком нагловатые», по его мнению, условия.

«Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы», – отметил он.

На вопрос издания, какие именно условия предложила Москва, Арестович отвечать отказался.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину начать переговоры, чтобы остановить гибель людей.

Позже Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной. В состав российской делегации войдут представители Минобороны, МИД и администрации президента РФ, отмечал он.

Поздно вечером в четверг пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский принял предложение России о проведении переговоров, отметив, что в данный момент стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса Украины с Россией.

Также сообщалось, что Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета выступить посредником между Украиной и Россией. О готовности стать посредником в переговорах Киева и Москва заявляла Венгрия.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в целях ее демилитаризации и денацификации в ответ на просьбу о помощи глав ЛНР и ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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