Кремль: Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной

Российская делегация в воскресенье прибыла в Белоруссию на переговоры с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Песков уточнил, что Москва ждет украинцев.

МИД Белоруссии подтвердил прибытие российской делегации в Гомель на переговоры с Украиной. В ведомстве отметили, что Минск подготовил все необходимое для переговоров в Гомеле, передает РИА «Новости».

Накануне днем Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров, и Минобороны РФ возобновило план военной операции на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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