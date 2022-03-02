Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже

Власти Болгарии возбудили уголовное дело о шпионаже в отношении российского дипломата. Генаральная прокуратура страны известила об этом министерство иностранных дел для принятия мер.

Прокуратура провела расследование вместе с агентством национальной безопасности.

«Установлено, что гражданин Российской Федерации, пользующийся дипломатическим иммунитетом, осуществлял нерегулируемую разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями, на территории Республики Болгария», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура не раскрывает личность подозреваемого в шпионаже, а также подробности обвинения.

В конце января подобные обвинения выдвинула Германия. Сотрудника российского консульства в Мюнхене сочли сотрудником Службы внешней разведки России, и объявили персоной нон грата. Аккредитованный дипломат якобы был связан с делом ученого из России, задержанного летом прошлого года за шпионаж в пользу РФ.

София, Наталья Рязанова

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